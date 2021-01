Diables rouges: Eden Hazard élu «Ultimate Icon» de ces 125 dernières années

Eden Hazard (30) a été élu « 125 Years Ultimate Icon » par les supporters belges de football. La course au titre de figure la plus emblématique de ces 125 dernières années de l’histoire du football belge était organisée par l’URBSFA. Le capitaine actuel des Diables rouges a ravi le titre à l’ancien Diable rouge Vincent Kompany (34) ainsi qu’à son coéquipier Kevin De Bruyne (29). Jan Ceulemans (63) et Paul Van Himst (77) complètent le top 5 du classement.

Le 19 novembre 2008, Eden Hazard, alors âgé de 17 ans et 316 jours, porte pour la première fois le maillot des Diables rouges sous la direction de l’entraîneur fédéral René Vandereycken, lors d’un match contre le Luxembourg. C’est le début d’une fantastique carrière au sein des Diables rouges, qui lui permet notamment de remporter une troisième place et le ballon d’argent lors de la dernière Coupe du Monde. Aujourd’hui, Eden Hazard se voit décerner un nouveau titre et être récompensé d’une médaille unique et personnalisée, qu’il pourra fièrement accrocher aux côtés de ses nombreux autres trophées. Les supporters belges de football ont en effet élu l’actuel capitaine des Diables rouges, âgé actuellement de 30 ans, « 125 Years Ultimate Icon ».