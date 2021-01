Mort d’Ibrahima: «Il est important que justice soit faite», déclare le commissaire général de la Police Fédérale

« On peut comprendre qu’il y a des émotions et que le citoyen veut s’exprimer, mais les violences sont inacceptables. La justice fera son travail », a déclaré Marc De Mesmaeker. Et d’ajouter ensuite : « Mes premiers mots vont à la famille d’Ibrahima ».

« Les violences à l’encontre de la police et de la police doivent être priorisées »

C’est dans un contexte tendu dû à différentes polémiques autour d’interventions policières que Marc De Mesmaeker répondait aux questions de Thomas Gadisseux. Outre la mort d’Ibrahima samedi, d’Anderlecht à Roulers en passant par Waterloo et Blankenberge, des opérations ont tendu les relations entre forces de l’ordre et certains citoyens. Pour le chef de la police fédérale, dans ces affaires, la justice doit aller plus vite, « les violences à l’encontre de la police et de la police doivent être priorisées ».