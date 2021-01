Coupe d’Allemagne: l’entraîneur du Bayern «en état de choc» après l’élimination par un club de D2

Le club de Holstein Kiel a créé une immense surprise mercredi en Coupe d’Allemagne de football. L’équipe de deuxième division a éliminé le Bayern Munich, détenteur de la Coupe, au deuxième tour après la séance des tirs au but (6-5). Kiel avait égalisé de justesse (2-2) dans le temps réglementaire. « Je suis en état de choc. Nous sommes tous très déçus », a répondu Hans-Dieter Flick, l’entraîneur du Bayern qui avait réalisé le triplé la saison dernière Championnat, Coupe, Ligue des Champions.

« C’est encore cette égalisation très tardive qui me dérange le plus », regrettait Flick après la rencontre. « Il n’y a plus d’excuses pour cela, nous devrions juste oublier cela rapidement. Nous allons nous entraîner dur et regarder vers l’avenir ».

Le Bayern, leader du championnat, a également perdu contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga vendredi dernier (3-2). « Non, nous ne sommes pas dans notre meilleure phase », a admis l’attaquant Thomas Müller. « Cette élimination est une grosse déception dont il faudra nous accommoder. »