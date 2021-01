Norwegian renonce au long courrier low cost

"Le conseil d'administration a aujourd'hui présenté le nouveau plan d'affaires de la compagnie basé sur une structure plus simple et un réseau de liaisons européennes sans longue distance", a indiqué Norwegian dans un communiqué.

Dans le rouge depuis 2017, Norwegian a vu ses difficultés s'aggraver avec la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le transport aérien mondial l'an dernier.

Sur une flotte pré-Covid de 140 avions, seuls six appareils ont continué de voler ces derniers mois et les effectifs encore en activité sont tombés à 600 personnes contre plus de 10.000 avant la crise.

La compagnie est actuellement placée sous la protection des lois irlandaise et norvégienne sur les faillites pour se mettre à l'abri des créanciers, le temps de mettre en place une restructuration financière.

Jeudi, elle a précisé vouloir réduire sa dette à environ 20 milliards de couronnes, lever 4 à 5 milliards de couronnes via une augmentation de capital et mettre en exploitation quelque 50 avions cette année, puis environ 70 en 2022.

L'avenir de Norwegian reste conditionné à un accord en cours de négociation avec les créanciers.