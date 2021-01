Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique enregistrent une baisse de 75% de la fréquentation

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont enregistré en 2020 une baisse de 75% de leur fréquentation, avec 273.571 visiteurs contre 1,1 million en 2019, indiquent-ils dans un communiqué jeudi. Les pertes financières sont estimées à 4,7 millions d’euros.

«Pas de licenciement massif»

Sur le plan du personnel, s’il n’y «pas eu de licenciement massif», les contrats CDD n’ont pas été renouvelés et les départs à la pension pas remplacés. «Le Musée a ainsi perdu 15 membres du personnel en un an, principalement parmi les effectifs de gardiennage et le ’front office’. Le manque de gardiens du patrimoine, combiné aux mesures anti-Covid très contraignantes, ont conduit à limiter l’accès à certaines collections du musée», ajoute le communiqué.