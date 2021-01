Luka Modric estime qu’Eden Hazard va justifier son transfert au Real Madrid: «C’est un grand joueur»

Eden Hazard a fortement été critiqué depuis son arrivée au Real Madrid à cause de ses problèmes de poids et de blessures. Le Diable rouge revient doucement de sa blessure musculaire subie face à Alavés et croise les doigts pour pouvoir jouer un maximum cette saison.

Parmi les personnes qui croient en lui, il y a Luka Modric, son coéquipier chez les Madrilènes. « Nous connaissons tous son niveau, à Madrid, on ne l'a vu à Madrid que par intermittences quand il pouvait être en forme. Le problème ce sont les blessures, je pense », a confié le Croate en conférence de presse.

« C'est un grand joueur et il va le prouver à Madrid. Il a besoin de continuité et de ne plus être blessé. Il montrera pourquoi Madrid l'a recruté, en aidant à gagner des titres, il en a les capacités. »