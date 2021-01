Les médias américains accablent Trump après la deuxième procédure d’«impeachment»

Mercredi, une majorité d’élus de la Chambre des représentants a voté la mise en accusation formelle de Donald Trump pour avoir incité aux violences du Capitole, ouvrant la voie à un deuxième procès historique du président des États-Unis.

« Impeached again », « à nouveau mis en accusation », c’est ce qui ressort le plus dans la presse « made in US ».