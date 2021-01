L'Oréal supprime 125 emplois à Bruxelles, mais en crée 100 autres aux Pays-Bas (2)

"Dans un contexte de marché en évolution rapide", la division Belgique et Luxembourg du groupe industriel français de produits cosmétiques souhaite créer une nouvelle organisation pour le Benelux "qui répondra aux besoins de ses consommateurs et à ses ambitions de développement".

L'Oréal Belgilux, dont le siège social se trouve à Berchem-Sainte-Agathe, et L'Oréal Nederland, qui emploie également plus de 400 personnes, seront rassemblés dans un nouveau siège commun, proche d'Amsterdam. Cette nouvelle organisation aura pour mission de définir la stratégie de chacune des divisions et des marques du groupe, afin de leur assurer un soutien optimal, explique le groupe.