Manifestation qui dégénère à Bruxelles: une policière aurait été attaquée à terre et grièvement blessée (vidéo)

Une policière aurait été grièvement blessée lors de la manifestation faisant suite au décès d’Ibrahima, ce mercredi. C’est ce qu’affirme le Nieuwsblad, qui précise que la policière, agressée alors qu’elle était à terre, a dû être emmenée à l’hôpital.

En marge de cette manifestation, lors de laquelle la voiture du Roi a été touchée par des jets de projectiles, la police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 visaient des mineurs, et quatre arrestations judiciaires.

La manifestation visait à dénoncer le décès d’un jeune de 23 ans, Ibrahima B., samedi soir dans le cadre d’une interpellation. De nombreuses dégradations de mobilier urbain et des feux de poubelles ont été constatés à l’issue du rassemblement. Un début d’incendie a été maîtrisé à l’antenne de police située rue Brichaut, dont la vitre et la porte ont été endommagées. Au total, six véhicules de police ont été dégradés, dont deux au cours de la manifestation. Un tram et des abris bus ont également été dégradés sur la place Liedts. Une pharmacie a subi des dommages rue Gallait, de même que des commerces et véhicules stationnés dans les rues de Brabant et d’Aerschot.