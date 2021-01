Les partenariats des banques belges atteignent un niveau record (PwC)

Les partenariats bancaires annoncés publiquement depuis 2018 ont augmenté significativement. Entre janvier et novembre 2020, leur nombre (38) était ainsi déjà supérieur à celui de 2019 (37) et pourrait même dépasser celui de 2018 (43) pour atteindre un nouveau record.

Six partenariats identifiés sur 10 visaient à améliorer ou à augmenter les produits proposés aux clients, à élargir la clientèle ou à accroître les bénéfices réalisés par les clients existants. La deuxième raison la plus fréquente pour laquelle les banques collaborent avec des tiers est la possibilité d'accès à la technologie du partenaire (20%).

Les banques s'éloignent en outre de plus en plus des services bancaires traditionnels pour mettre l'accent sur l'ajout de services non financiers dans leur offre, ce qu'elles appellent une approche 'beyond banking'. Les solutions de mobilité sont le premier segment de marché qu'elles explorent (avec notamment le stationnement, les billets de train/avion, les locations), en plus du logement, de l'efficacité financière, de l'entrepreneuriat et des réductions de prix.