Une centaine de licenciements collectifs annoncés en 2020, 9.414 emplois menacés

Sur les 9.414 travailleurs concernés l'an dernier par une annonce d'intention de procéder à un licenciement collectif, 2.893 étaient occupés à Bruxelles, 4.765 en Flandre et 1.756 en Wallonie.

Sans surprise, c'est le secteur horeca (et temps libre) qui est le plus concerné. Les annonces de licenciements collectifs y ont menacé 1.774 emplois, devant les secteurs de la transformation du métal (1.491 emplois), de la chimie/pétrochimie (1.427) et du transport (1.335). La distribution arrive ensuite avec un petit millier (988) d'emplois sur la sellette en 2020.