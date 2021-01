De plus en plus de Belges veulent aussi payer plus tard lors de leurs achats sur internet

De plus en plus de Belges souhaitent pouvoir payer plus tard lors de leurs achats en ligne, à en croire les chiffres publiés, jeudi, par le fournisseur suédois de services de paiement et d'achat Klarna. Depuis le mois de juin, il permet en Belgique d'acheter en ligne, dans plus de 200.000 enseignes, tout en ne payant qu'après réception des articles. En six mois, 470.000 nouveaux consommateurs belges ont effectué des emplettes de cette manière, signale-t-il.

Par Belga