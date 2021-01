Frappée par la pandémie, Delta Air Lines perd 12,4 milliards de dollars en 2020

"Même si nous allons continuer à faire face à de grands défis en 2021, je suis optimiste sur le fait que ce sera une année de reprise" et que le groupe pourra revenir à la croissance du chiffre d'affaires et à la rentabilité, a avancé M. Bastian.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre devrait toutefois rester 60 à 65% inférieur à la même période de 2019, et la compagnie devrait continuer à perdre 10 à 15 millions de dollars par jour.

Delta estime qu'il y aura trois principales phases cette année, a expliqué l'un de ses responsables Glen Hauenstein. "Le début de l'année sera caractérisé par une reprise instable de la demande et une courbe de réservation qui reste sous pression", a-t-il expliqué. Cette période sera suivie d'un point d'inflexion, et enfin d'une reprise soutenue de la demande au fur et à mesure que les clients reprendront confiance, que la vaccination se généralisera et que les bureaux rouvriront, a ajouté le responsable.