Hamdi Harbaoui est de retour: il signe à Mouscron pour un an et demi

Hamdi Harbaoui a signé un contrat d’un an et demi avec Mouscron, a annoncé l’Excel jeudi. Il s’agit d’un retour au Canonnier pour l’attaquant tunisien, qui a défendu les couleurs des Hurlus en 2007-2008. Il s’agissait de son premier club en Belgique.

Harbaoui, 36 ans, triple meilleur buteur de la D1 belge (2014, 2018 et 2019), a joué aussi à Visé, Oud-Heverlee Louvain, Lokeren, Anderlecht, Charleroi et Zulte Waregem en Belgique. Formé à l’ES Tunis, il a aussi porté les maillots de Qatar SC, de l’Udinese et d’Al-Arabi, où il évoluait depuis 2019. Son contrat avec le club qatari est arrivé à échéance le 1er janvier.

« Son expérience et sa mentalité seront appréciables dans les rangs de notre club pour cette deuxième partie de la compétition », a souligné l’Excel dans son communiqué.