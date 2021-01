Dakar: la 11e étape pour Al-Attiyah devant Peterhansel qui se rapproche d’un 14e titre

Stéphane Peterhansel (Mini) s’est rapproché d’un quatorzième titre au Dakar en conservant une marge d’un quart d’heure d’avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Overdrive Toyota) à la veille de l’arrivée. La 11e étape jeudi, la plus longue du rallye avec plus d’une centaine de kilomètres de dunes sur les 522 chronométrés, a vu le Français concéder un peu moins de deux minutes à son rival pour la victoire finale.

Stéphane Peterhansel a terminé en effet à 1 : 56 de Nasser Al-Attiyah et conserve un peu plus d’un quart d’avance (15 : 05.) au classement général. Le troisième, Carlos Sainz (Mini) est à plus d’une heure (1h04 : 14.). L’Espagnol a terminé 3e jeudi à 2 : 26. d’Al-Attiyah. Le Saoudien Yazeed Al Rajhi, à 4 : 02, complète le top 4 du jour. Côté belge, Fabian Lurquin, co-pilote du Français Mathieu Serradori (SRT Racing), est arrivé à 19 : 29, soit une 10e place au classement provisoire.

Vendredi, la 12e et dernière étape ramènera toute la caravane à Jeddah, d’où elle était partie le 3 janvier, sur un tronçon de 452 kilomètres dont 225 kilométrés, au départ de Yanbu.