Coronavirus: 15 avions pour emmener Goffin, Mertens, Coppejans et compagnie à Melbourne pour l’Open d’Australie

Ce jeudi 14 janvier marque le grand départ pour les joueurs et joueuses qui disputeront du 8 au 21 février à Melbourne l’Open d’Australie. Tennis Australia a affrété quinze avions charters depuis Doha, Dubaï, Singapour et Los Angeles pour amener à bon port, sur une période de 36 heures, tous les protagonistes de la première levée du Grand Chelem du calendrier.

Sept Belges seront de la partie cette année sur les courts en Plexicushion bleu de Melbourne Park. Il s’agit de David Goffin (ATP 16), Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) et Kirsten Flipkens (WTA 86), qualifiés directement pour le tableau final, auxquels se sont ajoutés Kimmer Coppejans (ATP 175), Greet Minnen (WTA 110) et Ysaline Bonaventure (WTA 122), rescapés des qualifications disputées à Doha et Dubaï.