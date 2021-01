Thibaut Courtois n’est pas juste un gardien de but: c’est aussi un super tireur de coups francs (vidéo)

Le FC Barcelone s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne de football grâce à sa victoire aux tirs au but sur la Real Sociedad, mercredi, à Cordoue. L’autre demi-finale opposera le Real Madrid à l’Athletic Bilbao ce jeudi soir, à Malaga. On pourrait retrouver Thibaut Courtois devant le but madrilène. En parlant du keeper belge, il a fait parler de lui cette semaine. Non pas grâce à ses arrêts splendides, mais bien pour ses coups francs tout aussi phénoménaux à l’entraînement. La preuve en vidéo…