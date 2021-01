Accord interprofessionnel 2021-2022 - Le Groupe des 10 lancera les négociations sur l'AIP lundi

Les réunions du Groupe des 10 ont lieu de manière virtuelle ces dernières semaines en raison de la situation sanitaire. Si ce sera encore le cas lundi, Thierry Bodson espère pouvoir passer à une version physique ensuite car il est compliqué de négocier dans ces conditions, explique-t-il.

Le président de la FGTB entend donner sa chance à la concertation et voir jusqu'où il est possible d'aller dans les débats sur l'AIP. Il insiste toutefois sur la situation exceptionnelle actuelle. A ses yeux, on ne peut dès lors pas prendre le résultat du rapport du CCE "au pied de la lettre". Il insiste donc pour que la norme, "qui ne rencontre pas la réalité économique actuelle", soit avant tout indicative et que l'on tienne compte de la situation très différente selon les secteurs.