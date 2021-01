Musique: Lights for Live au Sportpaleis

Tous les fans de concert sont invités à acheter un ticket Lights for Live au Sportpaleis pour deux euros. Le 14 février, une lumière sera allumée sur chaque siège vendu, en signe de solidarité avec le secteur musical. L’intégralité des bénéfices sera versée à LIVE2020, le fonds de solidarité de la musique live géré par la Fondation Roi Baudouin, pour soutenir les artistes, les roadies, les techniciens privés de travail. « Avec les vaccins et les tests rapides adéquats, nous sommes convaincus que notre secteur peut redémarrer rapidement », déclare Jan Van Esbroeck, CEO du Sportpaleis Group. « Mais avant que cela n’arrive, nous tendons la main aux collègues en difficulté financière. Il serait sensationnel que le premier Sportpaleis sold-out de 2021 le soit au profit des collaborateurs d’un secteur à l’arrêt depuis près d’un an ».

Infos sur www.live2020.be