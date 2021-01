Athlétisme: le «national» indoor menacé

« Il faut être réaliste, ce sera difficile », indique Thomas Lefèbvre, le président francophone, qui ne semble guère optimiste. « Tout est terriblement compliqué. Dans le meilleur des cas, cette édition 2021 sera réservée uniquement aux athlètes pros (sous contrat avec l’Adeps ou Sport Vlaanderen, NDLR) et à ceux qui peuvent espérer se qualifier pour l’Euro en salle de Torun (4-7 mars) ou gagner des points au ranking mondial qui sera déterminant pour la qualification olympique. Pour les autres, on ne pourra sans doute pas faire grand-chose. »

Alors que les deux ligues d’athlétisme francophone (LBFA) et flamande (VAL) ont déjà annulé leurs championnats régionaux respectifs qui devaient se dérouler le week-end des 30 et 31 janvier, c’est désormais le championnat de Belgique toutes catégories, prévu le 20 février à Louvain-la-Neuve, qui est en danger. Le maintien de son organisation sera discuté la semaine prochaine lors d’une réunion commune LBF-VAL.

Pour le meeting IFAM, prévu une semaine plus tôt, le 13 février, à Gand, la problématique est identique. Selon Kim Barbé, son organisateur, les discussions sont encore en cours avec Sport Vlaanderen, propriétaire du Topsporthal, et le cabinet du ministre Ben Weyts (N-VA) pour voir s’il peut bien avoir lieu et qui y sera éventuellement admis.

« Nous espérons pouvoir accueillir le plus d’athlètes possible et eux souhaiteraient qu’il y en ait le moins possible… », indique Barbé. « En tout état de cause, si elle a lieu, la réunion sera organisée sur une très longue plage horaire, de 14 à 16 h, puis après un break pour permettre aux premiers participants de partir, de 18 à 20 h. Inutile d’ajouter que le meeting, sans avant-programme comme les années précédentes, se déroulera à huis clos et sans catering. »