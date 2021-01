Le Standard pourra transférer définitivement Klauss au terme de son prêt: voici le montant de l’option d’achat comprise dans l’accord avec Hoffenheim

Ce mercredi, le club liégeois annonçait officiellement l’arrivée de l’attaquant. Celui-ci est prêté par le club allemand d’Hoffenheim, pour un an et demi.

Mais, que les supporters liégeois se rassurent, ils auront bien le temps d’admirer les talents du Brésilien. Celui-ci restera un an et demi à Sclessin… et peut-être plus ! En effet, une option d’achat est bel et bien comprise dans l’accord avec Hoffenheim. Mais elle s’élève tout de même à 7 millions d’euros ! Une fameuse pour un club qui doit faire des économies…