Voici les trois candidats officiels à la présidence du FC Barcelone

« Une fois le processus de validation des signatures achevé, le comité électoral (…) a proclamé Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa candidats officiels à la présidence du FC Barcelone, comme établi par l’article 48.5 des statuts du club », a indiqué le Barça dans son communiqué.

Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa ont recueilli le nombre minimal de 2.257 signatures de soutiens validées et ont été officiellement déclarés candidats pour la présidence du FC Barcelone, a annoncé le club catalan jeudi dans un communiqué.

Rousaud a également rendu sa décision publique au travers d’une vidéo où on l’a vu très ému, et dans laquelle il a annoncé que son équipe avait refusé l’idée d’une coalition avec Toni Freixa, assurant que « notre proposition sportive et économique était la meilleure ».