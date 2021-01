Réouverture des Fagnes ce week-end

Alors que le plateau fagnard a été interdit d’accès deux week-ends d’affilée pour éviter l’affluence de touristes rencontrée durant les vacances scolaires, les Hautes Fagnes seront rouvertes à la circulation ce week-end.

Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy (CDH) l’a annoncé dans l’émission de La Première « CQFD » ce jeudi. « On va voir comment ça se passe en optimisant le stationnement, mais aussi – c’est paradoxal – en invitant les gens à ne pas venir sur place. »

« La surfréquentation que l’on connaît est liée au confinement, depuis plusieurs mois, on a des phénomènes de tourisme de masse, et ici à des niveaux qu’on n’avait jamais connus. On peut gérer 2 ou 3000 voitures mais pas 5 ou 10.000 », a-t-il expliqué.