Coronavirus: Emmanuel André annonce 46 nouveaux cas du variant britannique

Les dernières analyses montrent la présence de plus en plus importante de la souche britannique en Belgique. Au laboratoire de l’université de Louvain, 46 variantes ont été retrouvées, a annoncé sur Twitter ce jeudi soir Emmanuel André.

« Au laboratoire de la KUL, encore 46 variants britanniques et un variant sud-africain mis en évidence ce jour. Notre laboratoire travaille en continu et réalise ces analyses complexes en 2-3 jours. Une course contre la montre. »