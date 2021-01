Herman Goossens: «Nous ne pourrons pas arrêter cette variante britannique, c’est impossible»

Le professeur de microbiologie à l’Université d’Anvers Herman Goossens, invité sur l’émission Terzake, a expliqué les analyses que lui et son laboratoire effectuent dans le cadre de la recherche de variantes du coronavirus, et son inquiétude au sujet de la présence de la souche britannique sur notre sol.

« Il est inquiétant de constater que trois clusters « britannique » n’ont pas pu être liés à des voyages ou à des contacts avec les voyageurs. Les cinq autres clusters ont voyagé ou eu des contacts avec des voyageurs. Un seul avait voyagé au Royaume-Uni, un autre au Liban, un autre était allé skier en Suisse, un autre à Dubaï et un cinquième avait été en contact avec quelqu’un qui était allé à Dubaï. Il y a quelques points chauds, comme les stations de ski suisses et Dubaï, mais c’est certainement beaucoup plus loin que le Royaume-Uni. »