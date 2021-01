Dans LéNA cette semaine: «Je parle parce que je n’ai plus le choix» témoigne Camille Kouchner

A 45 ans, la fille de Bernard Kouchner publie La familia grande . En écrivant que son frère jumeau était abusé sexuellement par son beau-père, Olivier Duhamel, elle a provoqué une onde de choc. Pendant des années, pourtant, elle n’a « rien compris » de ce qu’il se passait dans la chambre d’à côté. Parce qu’elle était sous emprise. « Mon frère me parlait, j’entendais ce qu’il me disait, mais je n’avais jamais eu de relation sexuelle, je ne connaissais pas ce dont il me parlait, souvent à demi-mot, parce qu’il avait honte. J’ai commencé à le voir disparaître. Mais j’adorais mon beau-père, l’idée de lui faire du mal m’était insupportable. Mon silence, c’est surtout le temps que je mets pour sortir de l’emprise. Pour comprendre que je n’avais pas de fidélité à avoir envers mes parents, qui me faisaient du mal. »

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :