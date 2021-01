Coronavirus: plus de 30 millions de cas comptabilisés en Europe

Plus de 30 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 08H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’Est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (23.994.507 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (16.989.628 cas), l’Asie (14.485.588), le Moyen-Orient (4.323.966), l’Afrique (3.170.837) et l’Océanie (31.443).