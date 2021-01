Coronavirus: 18.000 morts en plus que la normale en 2020 (infographie)

Selon Sciensano, la surmortalité a été plus élevée durant la première vague de l’épidémie (entre les semaines 13 et 18) que durant la deuxième (entre la 43e et la 52e semaine). En effet, la surmortalité y a été « très rapide, élevée et concentrée sur six semaines, tandis que durant la deuxième période, elle a été plus modérée et s’est étendue sur 10 semaines », soulève l’institut.