Le Standard n’a plus perdu contre le Cercle de Bruges en championnat depuis 10 ans: la dernière fois, c’était avec Mehdi Carcela… et Mbaye Leye!

Dix ans, une éternité. La dernière fois que le Cercle de Bruges a réussi à vaincre le Standard (1-0), c’était pourtant le 26 décembre 2010. Depuis, 13 rencontres de Pro League se sont déroulées, et elles se sont toutes soldées par une victoire liégeoise, à l’exception de deux nuls (en septembre 2011 et en août 2018). Une seule petite victoire est à compter à l’actif des Brugeois, en 2013, mais c’était en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Forcément, en une décennie, énormément de choses ont changé. Les principautaires ont notamment changé deux fois de président… et treize fois d’entraîneur ! C’est dire comme la rencontre de cette semaine n’a plus rien à voir avec la dernière victoire brugeoise. Pourtant, dans ces deux équations bien différentes, deux noms n’ont pas changé. Lors de la rencontre d’il y a dix ans, était titulaire un certain Mehdi Carcela, actuel capitaine des Rouches ! Et ce n’est pas tout, puisque Mbaye Leye, désormais coach liégeois, était entré au jeu à la mi-temps !

Toutefois, le Marocain n’affiche pas un très bon bilan contre le club de Kylian Hazard. En six rencontres disputées, l’ailier n’a pas inscrit le moindre pion… Tout le contraire de Maxime Lestienne, meilleur buteur de l’effectif actuel face à la formation de Paul Clement. En cas de nouveau but inscrit ce dimanche, l’ancien Brugeois (mais du Club) aura planté 4 roses face au Cercle dans sa carrière, soit à peine une de moins que son mentor actuel !