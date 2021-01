Cyclisme: Florian Vermeersch veut confirmer en 2021 avec l’équipe Lotto Soudal

4e du Brussels Cycling Classic, 9e du classement général du BinckBank Tour et 13e de Gand-Wevelgem, Florian Vermeersch, 21 ans, a été une des révélations de la saison 2020 du côté de Lotto Soudal. «Je ne m’attendais pas à faire de tels résultats lors de ma première année chez les professionnels», a réagi Vermeersch. «Normalement, je devais rouler six mois chez les espoirs puis passer chez les professionnels mais le virus en a décidé autrement et j’ai roulé toute la saison chez les pros.»

Le champion de Belgique espoirs 2019 aura donc apporté un peu de lumière dans une saison compliquée pour Lotto Soudal. «Je n’avais pas cette impression parce que je roulais avec mes équipiers et je pensais que l’équipe ne se portait pas mal» a ajouté Vermeersch. «Au cours de cette première année, j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur la façon de se préparer à une course et j’espère pouvoir en profiter pour ma deuxième saison.»

La confirmation pour le Gantois ?

Une deuxième année qui devra être celle de la confirmation pour le Gantois. «Cela ne me fait pas peur», a-t-il assuré. «L’équipe ne me met aucune pression. Ils n’attendent rien et me font progresser par étape. Cependant, je me place moi-même la barre haut. Je suis très critique envers moi-même et je veux toujours faire mieux. Cette année, je veux être présent dans les finales des classiques. J’ai eu un bon hiver et j’ai progressé. C’est un fameux défi mais j’ai confiance en ma capacité à le réaliser.