Dopage: quatre ans et 10 mois de prison pour le médecin allemand Mark Schmidt dans l’affaire Aderlass

L’accusation de ce plus grand procès de dopage en Allemagne avait requis vendredi cinq ans et six mois de prison à l’encontre du principal accusé de l’affaire de dopage sanguin dite «Aderlass».

Le procureur Kai Gräber a en outre réclamé une interdiction d’exercer la médecine de cinq années. La cour a également reconnu coupable ses quatre complices. Les infractions aux règles anti-dopages sont criminalisées en Allemagne depuis 2015.