JPMorgan Chase dégage un bénéfice record au 4e trimestre, moins inquiète des impayés

Sur l'ensemble de l'année, marquée par la propagation du Covid-19 et ses dures conséquences pour l'économie, JPMorgan Chase a dégagé un bénéfice net de 29,1 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 119,5 milliards de dollars.

La firme avait mis de côté des dizaines de milliards de dollars aux deuxième et troisième trimestres pour couvrir les éventuels impayés des particuliers et entreprises affectés par la pandémie. Mais elle a réduit ses provisions de 1,9 milliard de dollars sur la fin de l'année, en partie grâce aux "développements positifs" du côté des vaccins et aux "mesures de soutien à l'économie", a indiqué son patron Jamie Dimon.