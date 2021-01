Mbaye Leye avant le déplacement au Cercle de Bruges: «Le Standard doit continuer à grandir»

Après une fin d’année 2020 calamiteuse, le Standard s’est ressaisi en ce début d’année. Mbaye Leye a pris la succession de Philippe Montanier, ce qui semble avoir provoqué un déclic dans les esprits liégeois. Suffisant pour battre Waasland-Beveren lors de la reprise et, donc, se relancer dans ce championnat. Désormais, les Rouches doivent enchaîner, à commencer par ce dimanche, au Cercle de Bruges.

À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur principautaire a fait le point. « Lundi, j’ai vu sur le terrain ce que je vois tous les jours à l’entraînement. Je n’avais pas peur, parce que je savais de quoi mes joueurs sont capables. On avait mis l’accent sur le pressing et le placement, parce que je savais que c’était la solution pour amener le danger dans le camp adverse. Si on veut jouer offensif, il faut prendre des risques. C’est comme ça, on va parfois se retrouver dans des situations de un contre un. Mais ce n’est pas pour autant que l’on va changer de philosophie car, si on veut avoir des automatismes, c’est le seul moyen. Quoi qu’il en soit, le Standard doit continuer à grandir, nous sommes encore loin de là où on devrait être. »

Avant la réception de Waasland, le mentor liégeois avait mis l’accent sur l’importance de jouer à domicile. Mais, ce dimanche, il vivra sa première rencontre à l’extérieur en tant que coach principal. « On a vu qu’on avait eu quelques difficultés à l’extérieur ces dernières semaines. On ne pourra pas autant développer notre jeu, ni presser tout le temps, c’est normal. Il faudra à certains moments, rester plus bas. Mais on doit avoir plusieurs possibilités de jeu, c’est à nous de nous adapter. Dans notre situation, il ne faut pas calculer, on doit tout faire pour gagner chaque rencontre. »