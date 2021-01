Coronavirus - Léger retard dans les livraisons du vaccin Pfizer avant une accélération

Pfizer a confirmé qu'il y aurait "un impact temporaire sur les envois" jusqu'à début février. "Comme c'est toujours le cas avec les augmentations de productivité et les améliorations pour une capacité accrue, nous devons apporter des changements à nos process et à nos installations de fabrication, ce qui nécessite des autorisations réglementaires supplémentaires", a déclaré l'entreprise. "Il se peut donc que dans un avenir proche, les commandes et les calendriers d'expédition de Puurs (où le vaccin est produit pour le marché européen, NDLR) soient modifiés".

On ne connaît pas encore l'ampleur du retard dans l'UE et en Belgique. La Commission européenne et les États membres suivent en tout cas de près les livraisons et tout problème au sein du comité directeur spécialement créé à cet effet, dit-on dans le cercle européen. Jusqu'à présent, seuls des problèmes mineurs ont été identifiés.