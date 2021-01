Le CEO de Belfius, Marc Raisière, prolongé pour quatre ans (3)

En outre, la proposition de nommer deux nouveaux administrateurs non exécutifs a également été approuvée par le kern. Il s'agit de Peter Hinsen et Bruno Brusselmans. "Leur nomination permet à Belfius de s'assurer de l'expérience de deux experts, d'une part, dans le domaine Digital & Data, et d'autre part, en matière d'infrastructure & transformation IT. Deux domaines qui jouent un rôle crucial pour l'avenir du secteur financier en général, mais également pour les développements innovants visés à travers la Stratégie 2025 de Belfius", explique encore le bancassureur.