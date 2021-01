Coronavirus: près de 50.000 personnes ont été déjà vaccinées en Belgique

Après une phase pilote engagée le 28 décembre, la campagne de vaccination à grande échelle a commencé le 5 janvier auprès des résidents et du personnel des maisons de repos et de soins.

Le taux d’acceptation du vaccin au sein de la population semble par ailleurs augmenter et se situe à présent autour des 80%, s’est réjoui le virologue, qui a rappelé que c’était la combinaison du respect des mesures sanitaires et de la vaccination qui permettrait de sortir de la crise.

Outre les données transmises par les producteurs pharmaceutiques, «chaque lot de vaccins qui franchit les frontières de l’Union européenne est une nouvelle fois contrôlé par un laboratoire officiel et indépendant. En Belgique, c’est (l’institut de santé publique) Sciensano qui s’en charge, habilité par l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS)», a poursuivi son homologue néerlandophone Steven Van Gucht.

Afin de garantir la qualité et la sécurité des vaccins, leurs éventuels effets secondaires sont également analysés par l’AFMPS. À la date du 12 janvier, 10 personnes sur les 35.000 alors vaccinées en Belgique ont notifié des effets secondaires, ont précisé les porte-paroles. «Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait d’effets secondaires légers comme de la fatigue, des nausées, de la fièvre, des douleurs musculaires ou des maux de tête», a ajouté M. Van Laethem.

Le cas d’un homme de 82 ans décédé cinq jours après avoir été vacciné contre le coronavirus est actuellement examiné par l’AFMPS. Faire un lien direct entre ce décès et la vaccination serait toutefois aller vite en besogne, rappelle le virologue. «Chaque semaine et déjà avant le Covid, des centaines de personnes décèdent en maisons de repos. La mortalité augmente en effet fortement avec l’âge et les résidents de maisons de soins nécessitent justement déjà des soins.» Des examens sur ce décès sont en cours et devraient encore prendre une ou deux semaines.

Aux Etats-Unis, où la campagne de vaccination est en cours depuis la mi-décembre, l’agence fédérale pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) n’a enregistré des effets secondaires, généralement légers, que chez 0,2% des 1,9 million de personnes vaccinées en décembre, a pointé Yves Van Laethem. Une personne sur 100.000 bénéficiaire du vaccin Pfizer/BioNtech a développé des effets secondaires graves comme un choc anaphylactique. Cette réaction allergique grave se présente dans les 15 minutes après l’injection. «En Belgique comme ailleurs, la personne vaccinée est surveillée durant 15 à 30 minutes après l’administration du vaccin afin qu’elle puisse être rapidement prise en charge si ce type de réaction se produit», a rappelé M. Van Laethem. «Toutes les personnes touchées ont évolué favorablement grâce au traitement prodigué» après le choc allergique.

Ces effets secondaires de la vaccination sont à mettre en perspective avec l’impact du virus sur la santé individuelle et le système collectif de soins, qui penche largement en faveur de la vaccination, a conclu le scientifique.