Karim Belhocine avant Charleroi-Malines: «Avec l’enchaînement des matches, chacun aura un rôle à jouer»

Une semaine après la défaite à Ostende, le Sporting de Charleroi s’attend à un match compliqué contre Malines, qui reste sur trois succès de rang. « Le match aller avait été un très bon match pour le spectateur neutre (3-3). Et on y avait probablement fait notre meilleure deuxième mi-temps de la saison et on était finalement passé à côté des trois points. Mais on devra être encore meilleur qu’à l’aller si on veut l’emporter », pointait Karim Belhocine ce vendredi.

Pour cette rencontre, Karim Belhocine pourra à nouveau compter sur Marco Ilaimaharitra (de retour de suspension) et Jules Van Cleemput (malade la semaine passée), tandis que Mamadou Fall est désormais totalement apte. « C’est une bonne chose d’avoir des retours dans le groupe. Et chacun aura un rôle à jouer avec l’enchaînement des matches. Chaque rencontre aura sa vérité », poursuivait le T1 sambrien.

Steeven Willems, Gjoko Zajkov, Ivan Goranov – qui a connu une nouvelle rechute –, Jon Flanagan, Ken Nkuba et Cristophe Diandy sont blessés. Lukasz Teodorcyk (malade) est incertain.