Liste noire américaine: le fabricant chinois de téléphones Xiaomi chute de 11% à Hong Kong

Dans une réaction, Shou zi Shew, le président de Xiaomi, déplore que son entreprise ait été placée sur la liste noire des entreprises militaires du département de la Défense des États-Unis. "L'entreprise respecte la loi et opère en conformité avec les lois et règlementations applicables dans les juridictions où elle exerce ses activités", affirme-t-il. Xiaomi rappelle qu'elle fournit des produits et des services à usage civil et commercial.

L'entreprise "n'est pas détenue, contrôlée ni affiliée à l'armée chinoise" et "n'est pas une 'société militaire communiste chinoise' au sens du NDAA (National Defense Authorization Act)", insiste-t-elle.

La société chinoise, qui ignore encore l'impact de cette décision sur le groupe, précise qu'elle prendra les mesures appropriées pour protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires.

Xiaomi ne figure par contre pas sur l'"Entity List" du département du Commerce des États-Unis, sur laquelle se retrouve notamment Huawei, indique encore le fabricant chinois de smartphones. "Les Américains ne sont pas autorisés à exporter des technologies à des entreprises figurant sur l'Entity List, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas pour les 'entreprises militaires'."