Merveille Bokadi est heureux de la nomination de Mbaye Leye au Standard: «La relation est bien plus facile, il est proche de chaque joueur»

À deux jours de cette rencontre, le défenseur central Merveille Bokadi a fait le point sur sa saison, plutôt réussie jusque maintenant. La preuve en est, celui qui s’est véritablement imposé dans l’axe de la défense liégeoise est l’un des quatre Rouches à avoir obtenu des points au Soulier d’Or. « Après les moments difficiles que j’ai passés, ça fait plaisir d’entendre ça. Ça me donne encore plus envie de me surpasser pour passer un cap. »

Le Congolais a connu quelques périodes plus compliquées en bord de Meuse. Arrivé il y a presque quatre ans en provenance du TP Mazembe, le milieu défensif de formation a connu deux graves blessures. Mais il n’a rien lâché et a montré qu’il pouvait revenir. « J’essaye toujours de rester positif. Désormais, je me sens bien et j’ai envie d’enchaîner les matches. C’est vrai que l’on va avoir un calendrier chargé (NDLR : dix rencontres en seulement six semaines), mais ça ne me dérange pas. J’ai vécu des moments tellement difficiles que, maintenant, je ne me plains jamais de l’enchaînement des matches. Même quand je suis fatigué, je me donne à fond, parce que j’ai toujours en mémoire ces longues journées où je devais rester à la maison. D’autant plus que, avec ces blessures, j’ai le sentiment de devoir rattraper ce temps perdu. »