Une croissance de 3% pour le port de Zeebrugge malgré la crise du coronavirus

Après de solides résultats en 2018 et 2019, l'année 2020 aurait dû battre tous les records. La crise du coronavirus en a décidé autrement. Après une croissance de 14,2% en 2019, l'année 2020 a dû se contenter d'une modeste croissance de 3%. Le CEO du port reste toutefois positif et souligne le fait que le port a pu rester opérationnel durant cette crise.

Les conséquences de la crise ont été particulièrement remarquées dans le trafic roll-on et roll-off. L'industrie automobile a été lourdement touchée par la crise et donc le trafic roro qui a accusé un recul de 35% au second trimestre par rapport à la même période en 2019. Au troisième trimestre, la baisse était encore de 13%. Une légère croissance a suivi au dernier trimestre (+2,9%).

Le trafic de containers a connu une croissance de 10,3% pour un volume total de 18 millions de tonnes. Le fret liquide et sec ont enregistré des hausses respectives de 16,5% et 28,9%.