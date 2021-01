Premier League, Coupe du roi, Bundesliga, Serie A, Ligue 1: le programme des matchs du week-end à l’étranger

Pas de match en Liga, ce week-end dédié à la Coupe du roi et à la Supercoupe dont la finale opposoera Barcelone à l’Athletic Bilbao, vainqueur de la rencontre avec le Real Madrid, en semaine (1-2).

En Premier League,Manchester United, leader pour la première fois depuis plus de trois ans, ira défier dimanche Liverpool dans son stade d’Anfield, pour le sommet de la 19e journée. Les Red Devils ont profité du rattrapage de leur match en retard de la première journée, en milieu de semaine, pour prendre trois longueurs d’avance sur le tenant du titre et ils vont entamer une nouvelle journée de championnat dans la peau du leader pour la première fois depuis septembre 2017.

En Bundesliga, Leverkusen, installé sur la 3e marche du podium, ouvre vendredi (20h30) contre l’Union Berlin la 16e journée de Bundesliga, avec l’ambition de mettre sous pression le Bayern Munich, leader en plein doute, et son dauphin Leipzig.

En Serie A, la journée commence fort avec le derby de Rome, entre la Lazio et l’AS Rome, ce vendredi soir (20h45). Mais le gros choc du week-end sera celui entre l’Inter et la Juventus, dimanche (20h45). Romelu Lukaku défiera Cristiano Ronaldo dans un match crucial pour repartir dans la course à la première place.