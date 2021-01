Coronavirus: le cap de deux millions de morts dans le monde a été franchi

Le site internet de l’université est régulièrement mis à jour et ses chiffres sont plus élevés que ceux de l’OMS. L’institution de Baltimore fait état vendredi de 2.000.905 morts, tandis que le décompte de l’OMS atteint 1,98 million de décès, contre 2.000.066 selon un compatge de l’AFP réalisé vendredi à 18h25 (GMT).

L’Europe, avec 650.560 morts, est la région la plus touchée, devant l’Amérique latine/Caraïbes (542.410) et les Etats-Unis/Canada (407.090), selon le comptage de l’AFP. Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts dues au Covid-19 sont les Etats-Unis (389.581), le Brésil (207.095), l’Inde (151.918), le Mexique (137.916), le Royaume-Uni (87.295) et l’Italie (81.325). Ces six pays recensent à eux seuls plus de la moitié des décès dans le monde.