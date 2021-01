Eupen – Anderlecht: les Mauves réduits à dix après l’exclusion de Lawrence (0-0, direct)

Le Sporting d’Anderlecht se déplace sur la pelouse d’Eupen ce vendredi, à l’occasion de la 20e journée de Pro League.

Vaincus à OHL lors de leur dernière sortie, les Mauves ont vu leur adversaire Louvaniste leur passer devant au classement, à la 4e place, dernière place qualificative pour les Playoffs 1. Désormais 5e, Vincent Kompany et ses hommes ont l’opportunité de remonter dans le top 4 en cas de match nul ce vendredi, et même sur le podium en cas de victoire, avec une rencontre disputée en plus.