Kemar Lawrence (Anderlecht) exclu après intervention du VAR à Eupen: le défenseur Mauve méritait-il le carton rouge? (vidéo)

Kemar Lawrence méritait-il le carton rouge ? Auteur d’un tacle musclé sur Agbadou en fin de première période, le latéral gauche du Sporting d’Anderlecht a tout d’abord été sanctionné d’un carton jaune, avant que l’arbitre n’utilise le VAR pour revoir les images… et exclure Lawrence. Une décision qui n’a vraiment pas plus à son coach, Vincent Kompany, qui criait sur le bord de la pelouse que son défenseur avait touché le ballon. On vous laisse juger…