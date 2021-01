Vincent Kompany frustré après la défaite d’Anderlecht à Eupen (2-0): «Il faut que l’arbitre s’adapte au football moderne»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite d’Anderlecht sur la pelouse d’Eupen, Vincent Kompany a tenu à souligner le bon début de match de ses joueurs, malgré le manque de réalisme. « On était exceptionnel en début de match. Je suis tellement fier de mon équipe et de ce qu’ils ont montré. On s’est créé énormément d’occasions. OK, il nous manque un but et le réalisme de tuer le match en première demi-heure, mais je ne voyais la rencontre basculer que dans une direction, et c’était la nôtre », a insisté l’entraîneur anderlechtois.

« Chacun a le droit d'avoir son interprétation, mais je ne parle pas de l’arbitre. Je parle du jeu. Si dans le football moderne le jeu va plus vite et est plus intense, il faut que l’arbitre s’adapte. Le tacle de Lawrence est effectué avec la jambe en direction du ballon, et pas vers le joueur. Il tente simplement d’intercepter le ballon », a ensuite enchaîné Kompany, qui estime qu’un tout autre match a commencé après l’exclusion de Lawrence, et qui n’a pas souhaité s’exprimer sur les erreurs de son gardien, Wellenreuther.

Même son de cloche du côté d’Anouar Ait El Hadj, qui estime que les efforts de son équipe n’ont pas été récompensés : « On a fait une bonne première période. C’était plus compliqué en deuxième mi-temps à cause du carton rouge. C’est une décision de l’arbitre, je ne sais pas quoi dire… On a essayé de jouer, on s’est battu jusqu’à la fin du match et on a beaucoup couru. C’est dommage, mais on doit continuer de travailler aux entraînements, et de tuer, tuer, tuer ! (NDLR : devant le but) »