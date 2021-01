Nathan Clumeck (ULB): «Avec les variants du virus, il faut passer en vaccination d'urgence»

Nathan Clumeck est professeur en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre. A ce titre, il nous donne son avis sur la gestion actuelle du coronavirus, à commencer par la vaccination.

« Les variants, surtout le variant brésilien, sont de mauvaises nouvelles, et l’épidémie explose dans certains pays d’Europe. Il faut passer en mode urgence avec la vaccination. Cela veut dire clarifier les priorités. La stratégie peut être améliorée. On est en pénurie de doses. Il faut se demander s’il faut garder en réserve la deuxième dose de vaccin. Ma réponse est non. Bien sûr, on revoit le protocole. Mais on n’est pas dans une situation normale. C’est ça l’état d’urgence. Ensuite, ceux qui ont déjà été touchés par le virus et qui ont des anticorps ne devraient pas être vaccinés tout de suite et attendre un petit peu. Il existe des tests de séroprévalence très facilement disponibles. »