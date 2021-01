Décès du baron Benjamin de Rothschild, président de la holding Edmond de Rothschild

"Ariane de Rothschild et ses filles ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur mari et père, Benjamin de Rothschild survenu à la suite d'une crise cardiaque au domicile familial de Pregny (Suisse) dans l'après-midi du 15 janvier 2021", a indiqué la famille dans un communiqué.

Le groupe franco-suisse dont le siège se trouve à Genève, spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs, n'a aucun lien avec la banque d'affaires franco-britannique Rothschild and Co. La valeur des actifs gérés par le groupe s'élève à 173 milliards de francs suisses.

Benjamin de Rothschild était à la tête du groupe depuis 1997 et le décès de son père, Edmond de Rothschild, mari de la baronne Nadine de Rothschild, qui s'est fait connaître pour sa défense du savoir-vivre et des bonnes manières.