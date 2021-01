Deux succès de rang: le Standard attend cela depuis août 2020

Ce serait un petit événement. Le Standard n’est pas parvenu à enchaîner deux succès de rang depuis le 17 août 2020 (déplacement à Waasland-Beveren). Un six sur six signé grâce à une première victoire face au Cercle de Bruges en ouverture de la saison onze jours plus tôt.

Coïncidence pour les Rouches : ils peuvent réaliser un nouveau six sur six face aux deux mêmes équipes. Après un large succès lors de la réception de Waasland-Beveren (3-1), ils auront la possibilité de réitérer cet « exploit » au… Cercle ce dimanche.

Ce sera donc l’un des enjeux de ce déplacement dominical à Bruges, où Mehdi Carcela et ses équipiers devront éviter de se dire qu’il n’y aura qu’à paraître pour vaincre, sachant que l’adversaire du jour reste sur une série de 1 point, arraché en milieu de semaine au Beerschot, sur 24. Et sur 6 défaites consécutives à domicile. « Cette équipe risque de nous poser plus de problèmes que Waasland, car elle est capable de varier son jeu », prévient Mbaye Leye. « Lors de sa dernière sortie, elle a égalisé en toute fin de match et pourrait être boostée par cette confiance. Mais c’est à nous d’être prêts. Le Cercle a de la vitesse devant. Il faudra donc rester attentif pour éviter de se faire surprendre. » Car seul un succès, qu’il n’a plus signé depuis le 4 octobre 2020 (1-2 à Charleroi) en déplacement, fera les affaires du Standard dans la folle course au top 4.