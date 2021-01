Losada sur le départ? L’entraîneur du Beerschot est dans le viseur d’un club de MLS

Même avec des résultats décevants ces dernières semaines, Hernan Losada reste un entraîneur de D1A avec une jolie cote. Ira-t-il au bout de la saison avec le Beerschot ? Rien n’est moins sûr.

Selon le Washington Post, le franchise de MLS, DC United aurait mis l’entraîneur argentin dans son collimateur. Pour ce poste de T1, il est en concurrence avec l’Espagnol Pep Clotet.

Du côté du Beerschot, on calme le jeu et on rappelle que Losada est toujours sous contrat. « Si quelque chose ne va pas, Hernan s’adressera à son employeur, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas eu une seule conversation à ce sujet », a déclaré le président de Beerschot, Francis Vrancken à Het Laatste Nieuws.