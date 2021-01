Eddy Merckx et Philippe Gilbert en soutien au quotidien L’Equipe, pris dans un plan social

« Depuis des années maintenant, on se côtoie, on discute au bord des terrains, des routes, des piscines, des gymnases, des pistes. Des années à échanger, à s’écharper parfois. En accompagnant mes premiers pas, mes victoires, mes médailles, tu as été le lien avec mes supporters, des millions de passionnés de sport. Tu n’as pas occulté mes défaites, mes doutes non plus. Je me suis confié à toi, c’était parfois tendu mais on s’est toujours réconciliés. Nous n’avons jamais rompu ce lien. Sauf ces derniers jours où, absent des kiosques, des portables, des tablettes, tu nous laisses démunis. Reviens vite, fais nous vivre de nouveau le sport, tous les sports, et continue de nous raconter, de me raconter ».